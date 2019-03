Kruijswijk: ’Dit had ik niet verwacht’

„Ik had niet verwacht dat het zo lastig zou zijn. Blijkbaar heeft de eerste week toch meer zijn tol geëist dan ik had verwacht”, vertelde de kopman van LottoNL-Jumbo na de rit die hij als twaalfde afsloot. Kruijswijk moest ruim een minuut toegeven op ritwinnaar Geraint Thomas. Onder meer ook Tom Dumoulin en Chris Froome pakten tijd op de Brabander.

„Op de laatste klim was het echt volle bak en zijn er grote verschillen gemaakt. Ik zat op een gegeven moment niet helemaal voorin mee, maar kon gelukkig aansluiten bij Quintana, Roglic en Nibali. Op zich zat ik op een goede plek. Als je ziet hoe Dumoulin tekeer gaat en Geraint Thomas: dat is heel hard. Primoz (Roglic) en ik zijn er in ieder geval niet doorheen gezakt zoals renners als Valverde, die het wel geprobeerd heeft.”