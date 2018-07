Uitslag en standen Tour: Dumoulin 2e op Alpe d’Huez

Herbeleef de twaalfde etappe in de Tour de France, met uitgebreid uitgeschreven commentaar en de uiteindelijke uitslag. Bekijk ook het algemeen klassement.

Het was de dertigste keer dat de Tour de France de Alpe d'Huez aandeed. De klim staat sinds de jaren 70 en 80 bekend als de 'Hollandse berg', maar die benaming is de laatste jaren alleen nog van toepassing op de vele Nederlandse wielerfans die er een plekje langs het parcours hebben. Van de acht Nederlandse etappeoverwinningen ter plekke boekte Gert-Jan Theunisse in 1989 de laatste.

Het profiel van de twaalfde etappe. Ⓒ TDF

Gert-Jan Theunisse Ⓒ Hollandse Hoogte

De etappe was loodzwaar met in totaal drie beklimmingen van de buitencateogorie, naast de Alpe ook de Col de la Madeleine en de Col de la Croix de Fer.