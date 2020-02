Vertrek Caldas bij Oranje geen verrassing

Max Caldas, bondscoach van de Nederlandse hockeymannen, gaat op zoek naar een andere job. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - De mededeling van Max Caldas om na de Olympische Spelen van Tokio op te stappen als bondscoach van de Nederlandse hockeymannen, kwam op het bondsbureau van de KNHB in Utrecht niet als een donderslag bij heldere hemel. De zoektocht naar zijn opvolger is al in volle gang.