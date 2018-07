Huiveringwekkende topsnelheid Dumoulin

Met teamgenoot Søren Kragh Andersen aan zijn zijde haalde de kopman Team Sunweb zelfs een topsnelheid van 93,5 kilometer per uur. Het tweetal stoof met een gemiddelde snelheid van 59,4 kilometer per uur van de berg.

Die krachtexplosie legde Dumoulin geen windeieren. Achter Geraint Thomas kwam de 27-jarige Limburger net voor Chris Froome als tweede over de streep in de tweede Alpenrit. Dumoulin stijgt op deze voor hem zo emotionele dag naar de derde plek in het tussenklassement.