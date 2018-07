Concurrenten Dylan Groenewegen naar huis

De Australiër Mark Renshaw, ploeggenoot van Cavendish bij Dimension Data, moest eveneens naar huis. De Duitser Rick Zabel, die net als Kittel bij Katoesja rijdt, finishte enkele seconden na het verstrijken van de termijn, maar de jury had clementie.

Het wegvallen van Kittel en Cavendish betekent dat Dylan Groenewegen twee concurrenten minder heeft als het op massasprints aankomt. De Amsterdammer van LottoNL-Jumbo kwam ook in de tweede bergrit, ondanks klachten aan rug en knie, op tijd binnen.

Met name voor Kittel is de Tour op een enorme teleurstelling uitgelopen. De Duitser won vorig jaar namens Quick-Step vijf ritten, maar kwam er dit jaar niet aan te pas. De derde plaats in de eerste rit was zijn enige podiumplaats.