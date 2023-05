Slot na de zomer graag naar Engeland: ’Om met Feyenoord in de Champions League op bezoek te gaan’

Eerder dit seizoen had hij het al eens een paar keer over ’droomclubs’ gehad, voetbalbolwerken in de mooiste competities van Europa waar je met topspelers om de prijzen kan strijden. Tottenham Hotspur is zo’n club, eentje met een begroting van een half miljard euro en een selectie met een waarde van bijna 700 miljoen euro.

De coach van Feyenoord die zijn contract met een jaar heeft verlengd en er ook financieel verder op vooruit is gegaan, geeft zelfs aan dat hij eerder met nóg een club heeft gesproken. „Er waren meer clubs die zich hebben gemeld, maar uiteindelijk zijn we met twee clubs gaan praten. Er is gesproken door mijn management (over de financiën, red.) en door mij over het sportieve project. Feyenoord wist daar ook van en Dennis te Kloese is goed genoeg bekend in de markt. Maar uit respect voor de clubs ga ik geen namen noemen”, zegt Slot.

Engelse media in De Kuip

Wat volgt, met de aanwezigheid van Engelse media (Sky Sports) in de zaal en die speciaal vanwege het voor de Spurs verkeerd afgelopen verhaal naar Rotterdam zijn gevlogen, is een hele uiteenzetting van de oefenmeester hoe hij zélf zegt te zijn gekomen tot zijn besluit om in De Kuip te blijven.

Slot speelt daarbij open kaart en geeft onomwonden toe dat hij al voor het einde van het seizoen wilde kijken wie of welke clubs op hem zouden afkomen na een voor hem schitterend verlopen voetbaljaar. „Ik wilde kijken: hoe lig ik in de markt? Hoe reageer ik op de titel die we hebben gewonnen. Zes weken eerder wilde Dennis te Kloese spreken over een contractverlenging. We hebben toen ook met elkaar gezeten maar ik wilde pas een keuze maken over mijn toekomst na een eventueel kampioenschap.”

Arne Slot. Ⓒ ANP/HH

Een dag voor de cruciale ontmoeting tussen Feyenoord en Rafaela Pimenta, zijn Braziliaanse zaakwaarneemster, heeft Slot aangegeven dat zij alleen nog maar zou komen praten over een contract bij Feyenoord en niet bij de ’geïnteresseerde’ buitenlandse club waarmee hij en Pimenta al die tijd hadden gesproken.

’Spurs gebruikt?’

Slot krijgt van de Britse tv-reporter de vraag of hij dan uiteindelijk de Spurs misschien heeft gebruikt om zelf een mooier salaris te verdienen bij Feyenoord. Integendeel, meent de coach, want bij de ’geïnteresseerde’ club kon hij misschien wel meer gaan verdienen dan bij Feyenoord. „Ik heb dat Rafaela zelfs als eerste zin laten zeggen tegen Dennis (te Kloese, red.). ’Ze moesten niet denken dat we de ’geïnteresseerde’ clubs gebruiken voor het gesprek met Feyenoord’.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Slot had zijn spelers graag zelf willen vertellen dat hij zou blijven, want hij heeft een goede verstandhouding met de hele selectie. „Ik wilde ze donderdagochtend om negen uur een berichtje sturen, maar ik realiseerde me al snel dat het weinig zin heeft om jongens die op Ibiza uit zijn ’s morgens om die tijd al te bereiken”, zegt hij lachend.

’Zoveel rumoer’

Dat hij het zelf maar de wereld in slingerde, zijn aanblijven in De Kuip, terwijl met Feyenoord was afgesproken dat ze dat op vrijdag gezamenlijk zouden doen, had alles te maken met de golf van negatieve reacties bij het Legioen. „Er werd zoveel over mij gezegd en er was zoveel rumoer. Ik wilde niet dat er nog anderhalve dag dingen over mij werden geschreven waarin ik niet goed naar voren zou komen.”

Saillant detail is dat in theorie het hele circus over een jaar weer voorbij zou kunnen komen, omdat Slot geen clausule zegt te hebben in zijn contract waarbij een nieuwe club vooraf weet welke prijs er voor hem moet worden betaald. „Ik wil nog minimaal twee jaar blijven, ik heb mijn contract hier verlengd met een extra jaar. Maar ik blijf van mening dat je als coach de vrijheid hebt om met een club te praten. Als ik volgend jaar weer met een club kán praten, heb ik die ruimte. Spelers luisteren ook naar clubs die langskomen en dat hoeven ze niet allemaal te melden.”

Proces rond Kökcü

Maar dat is vooral de theorie. In de praktijk wil hij gaan vlammen met Feyenoord. In de Eredivisie én in de Champions League, het podium waar hij als coach nooit eerder actief was. Het liefst ook met aanvoerder Orkun Kökcü, al realiseert hij zich dat hij daar weinig invloed op kan uitoefenen. „Ik volg het proces rond Orkun uiteraard wel.”

De Britse reporter sluit af met een kwinkslag, hij hoopt Slot toch nog eens in Engeland te zien. „Misschien na de zomer al”, zegt de Feyenoord-trainer gevat. „Als we in de Champions League bij jullie op bezoek komen…”