Ten Hag: ’Feyenoord en PSV slapen niet’

„Qua kwaliteit, maar ook in de breedte”, aldus de trainer. „Daar hebben we hard aan gewerkt. Het is een mooi resultaat, maar nu moeten we gaan kneden.”

Want ondanks het torenhoge verwachtingspatroon in Amsterdam is het volgens hem geen uitgemaakte zaak dat Ajax kampioen wordt. „Feyenoord en PSV slapen niet. Die zullen ook zorgen dat ze een heel goede selectie hebben staan.”

De druk om kampioen te worden, zal dit seizoen hoe dan ook nog groter zijn dan normaal. Het deert Ten Hag niet. „Bij Ajax is de titel elk jaar het doel. Of dit de beste selectie in twintig jaar is? Dat weet ik niet. Dat is nogal een stelling. Maar de directie, rvc en scouting hebben een goede selectie neergezet.”

Vooral de komst van Daley Blind en Dusan Tadic stemmen hem tevreden. „Je kunt niet in woorden omvatten wat dit voor jonge jongens als Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Kasper Dolberg inhoudt. Je wordt een betere speler als je tegen en mét de beste jongens speelt.”