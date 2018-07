AS Roma heeft Jeroen Zoet in vizier

Monchi, de technisch directeur van AS Roma, wedt nog op meerdere paarden. Hij heeft Zoet in de laatste topwedstrijd van PSV, het kampioensduel met Ajax (3-0), live in actie gezien. De goalie behoort na een sterk kampioensjaar tot de categorie spelers die voor veel clubs in Europa interessant is. Eerder toonde ook Napoli al verregaande interesse.

Voor Zoet is het een belangrijke voorwaarde dat hij bij een nieuwe club de nieuwe nummer 1 wordt en niet voor de bank wordt gehaald, ook met het oog op het Nederlands elftal. Hij kan bij PSV ook zijn volgend jaar aflopende contract met een seizoen verlengen.

Dat is eveneens een serieuze optie voor de elfvoudig international, zeker nu de Eindhovenaren een horde verwijderd zijn van het hoofdtoernooi van de Champions League. Als er nog geen handtekening is gezet, kan er echter nog van alles gebeuren, nu de transfercarrousel op volle toeren draait.