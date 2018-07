Dumoulin doet ontboezeming aan Ten Dam

„Tom vertelde me dat hij zin had om iets speciaals te doen”, beschreef Ten Dam het speciale moment dat hij met zijn kopman had. „Aan de finish heb ik hem één ding gevraagd: ’Heb je nog aan je oom gedacht?’. Hij zei ja”, aldus Ten Dam, nadat Dumoulin tweede was geworden achter Geraint Thomas in de elfde etappe van deze Tour.

In de ochtend deed Dumoulin zijn ontboezeming aan de 37-jarige Ten Dam, met wiehij door de jaren heen al zoveel deelde. Aan de zijde van de Limburger won hij vorig jaar de Giro d’Italia en werd hij tevens dit jaar tweede. Aan die ontbijttafel in het Ibis Style hotel in Aix-les-Bains luisterde Ten Dam aandachtig naar het bijzondere verhaal van zijn kopman.

„In eerste instantie raadde ik het Tom af om gekke dingen te doen hier. Ik vertelde hem dat hij er prima voor stond zo en dat ik het met de stand voor deze etappe wel aandurfde om hem die slottijdrit te zien rijden. Maar als Tom iets in zijn kop heeft, krijg je dat er niet uit. En toen vertelde hij me het hele verhaal over zijn jeugd. Dat hij hier in La Rosière had leren skiën van zijn oom en dat die oom deze winter is overleden. Daarna heb ik alleen nog maar gezegd: ’Ik hoop dat je iets moois kunt laten zien’. En dat heeft hij gedaan”, aldus Ten Dam, die liet weten dat hij het gesprek tussen Tom en hem alleen openbaarde nadat Dumoulin zelf zijn emoties de ether in had geslingerd.