Transferbedrag geen last voor Blind

In het Hilton Hotel verklaarde Blind zijn keuze om op 28-jarige leeftijd al terug te keren bij de club. „Ik heb samen met mijn nieuwe management van SEG gekeken wat de mogelijkheden waren. Toen Ajax concreet werd, ben ik daar serieus over gaan nadenken. En dan ga je plussen en minnen. Uiteindelijk heb ik de keuze voor Ajax gemaakt. Misschien is het genetisch bepaald. Mijn vader is niet zo’n avonturier en dat ben ik ook niet.”

Blind vertrok in 2014 na vier landstitels op rij. En toevallig of niet stond Ajax in de vier seizoenen die de 54-voudig international bij Manchester United sleet elk jaar met lege handen. „Ik ben altijd supporter gebleven en had ook niets liever gewild dan dat Ajax elk jaar kampioen was geworden. Daardoor prikkelt het nu misschien nóg meer om de titel weer te bemachtigen.”

Daley Blind: 'Misschien is het genetisch bepaald. Mijn vader is niet zo'n avonturier en dat ben ik ook niet.'

In Manchester is Blind een nog completere voetballer geworden. „Ik heb eerst Louis van Gaal en daarna José Mourinho meegemaakt. Van beide trainers heb ik veel opgestoken. Van Mourinho ook dat het om het resultaat gaat. Soms moet je ook slecht spelen en winnen. Maar ik heb ook veel geleerd door met bepaalde spelers op het veld te staan. Door alleen naar Michael Carrick, die daar vaak op zes speelde, te kijken, weet je hoe je die positie nog beter kan invullen. En centraal achterin had ik veel aan Chris Smalling. Met hem had ik het erover hoe hij bepaalde duels aanging.”

Dat hij Ajax zestien miljoen euro kostte, ziet Blind niet als last. „Dat heb ik niet bepaald. Dat heeft de gekke markt gedaan. Ik weet dat de verwachtingen hoog zullen zijn, maar dat is niet erg, want ik eis ook veel van mezelf. Ik ben hier niet gekomen om af te bouwen, ben 28, voel me goed en ben ambitieus.”

Het allerbelangrijkste is nu de (tweede) voorronde van de Champions League, woensdag tegen Sturm Graz. „Maar die wedstrijd wordt kort dag. Het moet verantwoord zijn om te spelen, want ik wil graag het hele seizoen fit blijven. De twee trainingen die ik heb meegedaan, voelen goed. Maar een training is nog geen wedstrijd.”