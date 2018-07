Italiaanse clubicoon terug bij Chelsea

De Italiaan wordt bij Londense club één van de assistenten van de onlangs benoemde coach Maurizio Sarri, eveneens een Italiaan.

Zola was als speler zeven jaar actief voor Chelsea en maakte in de periode 80 doelpunten voor de club. ,,Het is geweldig om terug te zijn'', luidde zijn reactie. ,,We zullen er alles aan doen om er een mooi seizoen van te maken.''

Zola was ook als coach eerder actief in Engeland.

