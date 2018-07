Opvallend privénieuws Sagan tijdens Tour

De winnaar van de tweede en de vijfde etappe van deze editie van de Ronde van Frankrijk gaat scheiden van zijn vrouw Katarina Smolkova. Het tweetal was 2,5 jaar getrouwd.

Sagen en Smolkova hebben een zoon van nog geen jaar oud, Marlon. „Na een lange discussie zijn Kate en ik tot de conclusie gekomen dat het beter is om niet langer door het leven te gaan”, schrijft de 28-jarige Slowaak op Facebook. „We hebben allebei het gevoel dat we ons leven als goede vrienden moeten voortzetten en zijn het eens dat dit de juiste conclusie is.”

Het tweetal begin dit jaar. Ⓒ AFP

Het lijkt erop dat het tweetal goed door één deur kan blijven gaan. „Kate heeft mij altijd gesteund en is een fantastische moeder. We voelen geen wrok tegenover elkaar. We gaan allebei onze weg, maar met wederzijds respect”, schrijft Sagan, die de groene trui in zijn bezit heeft. „Onze focus ligt nu op Marlon. We gaan er alles aan doen om een liefdevolle omgeving voor hem te ontwikkelen.”