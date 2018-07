Ajax waarschuwt Europese topclubs

Marc Ovemars laat er geen gras over groeien. Het is mogelijk dat Hakim Ziyech deze zomer nog vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA, maar de directeur spelersbeleid van Ajax is vastberaden om de rest van de spelersgroep intact te houden.

Frenkie de Jong blijft ondanks interesse van FC Barceona in Amsterdam, is Marc Overmars stellig. Ⓒ ANP

Ook na de komst van Daley Blind is een transfer van De Jong naar FC Barcelona niet bespreekbaar? „Not for sale. En dat heb ik naar alle partijen toe gecommuniceerd.”

Clubs met interesse in Matthijs de Ligt krijgen hetzelfde antwoord. „Kom volgend jaar maar terug. Natuurlijk heeft Davinson Sanchez bewezen dat het voor een club heel moeilijk kan worden om dat vol te houden. Maar we staan nu op een punt waarop we zeggen: jongens, we verkopen niet. Ze zijn 19, 20 jaar.”

Maar wat stelt Overmars daar naar die jongens en hun zaakwaarnemers toe dan tegenover? „Dat een transfer na dit seizoen voor het juiste bedrag bespreekbaar is, is wel iets dat in zulke gesprekken de revue passeert.”

Mathijs de Ligt lijkt ook komend seizoen gewoon in de Eredivisie actief te zijn. Ⓒ ANP