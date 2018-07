’Ajax met alle plezier door met Ziyech’

„Hakim heeft een bepaalde wens uitgesproken. Maar als hij die niet kan realiseren, dan houden we hem met alle plezier hier. Ik denk dat we hem hard nodig hebben dit seizoen, want hij kan op verschillende posities spelen.”

Bekijk ook: Ajax heeft grote plannen

Ziyech was met Marokko actief op het WK in Rusland, maar de Gouden Schoen-winnaar slaagde er met de Atlasleeuwen niet in om de groepsfase te overleven. Na nederlagen tegen Iran en Portugal en een gelijkspel tegen Spanje was het Russische avontuur van de Noord-Afrikanen voorbij.

Zo goed als rond

Overmars heeft de selectie met het aantrekken van Dusan Tadic (Southampton), Daley Blind (Manchester United), Zakaria Labyad (FC Utrecht), Perr Schuurs (Fortuna Sittard) en Hassan Bandé (KV Mechelen) voor komend seizoen al zo goed als rond. „In principe zijn we wel klaar, ja. Maar als zich een buitenkansje voordoet...”

Erik ten Hag in gesprek met journalisten tijdens het trainingskamp van Ajax. Ⓒ ANP

Talenten

Trainer Erik ten Hag kan in de jacht op de eerste titel in vijf jaar bovendien ook blijven beschikken over jonge talenten als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek. Ajax is - zelfs als er absurde bedragen worden geboden - niet bereid om mee te werken aan een transfer.

De Amsterdammers spelen volgende week woensdag hun eerste wedstrijd van het seizoen: thuis tegen Sturm Graz, in de tweede voorronde van de Champions League.

Bekijk ook: Ajax waarschuwt Europese topclubs