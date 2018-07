Driekoppig Movistar-monster houdt vertrouwen

„We hebben onze troeven uitgespeeld, zoals we gepland hadden”, aldus Valverde, die al vroeg uit de groep der favorieten demarreerde, maar uiteindelijk op de slotklim werd teruggepakt en nog minuten verloor.

„Wij waren de ploeg die het meest probeerde om iets anders te doen. Complimenten voor Sky. Zij waren superieur, maar we zullen het opnieuw proberen in het restant van de Tour. Er komt nog genoeg aan en nu volgt de zwaarste Alpenrit. We hebben goede herinneringen aan de rit naar Alpe d’Huez. We zullen blijven proberen om te schitteren in deze wedstrijd.”

Alejandro Valverde werd voor zijn aanval beloond met de prijs voor de strijdlust. Ⓒ Getty Images

Quintana

Nairo Quintana verloor een kleine minuut op Geraint Thomas, die zich mede dankzij de ritzege verzekerde van de gele trui.

„We wilden er een mooi spel van maken, maar om eerlijk te zijn, voelden we ons in de finale niet zoals we hoopten. Het was de hele dag een snelle koers. We hadden moeite met het tempo. We hebben een paar seconden verloren, maar ik hoop dat ons doel om mee te strijden in deze wedstrijd niet in gevaar komt.”

Landa

De derde kopman van de Spanjaarden, Mikel Landa, had een slechte dag. Hij verloor bijna twee minuten op Thomas.

„Vandaag was simpelweg te zwaar voor mij. Mijn rug deed pijn aan de voet van de klim en ik kon het tempo niet volgen. Ik zal met de artsen overleggen hoe ik nu verder moet. De slotklim lag Nairo en mijzelf niet echt. Het lag powerklimmers als Geraint Thomas beter. Nu wacht de beklimming naar Alpe d’Huez, een monsterlijke etappe. We moeten blijven proberen om er een harde koers van te maken.”