Dumoulin looft Deense ’malloot’

Na afloop was de Sunweb-kopman vol lof over zijn ploeggenoten, met name de 23-jarige Deen Søren Kragh Andersen kon rekenen op enkele welgemeende complimenten.

„Ik ken de bergpassen hier heel goed, want ik heb ze verkend, maar de aanval in de afdaling van de Cormet de Roselend was niet gepland. Het was echt een ingeving. Søren had zich vanuit de kopgroep laten terugzakken en toen we hem opraapten, zei ik: volle bak, maar zonder risico”, aldus Dumoulin.

„Ik weet namelijk dat hij een malloot is in de afdaling. Hij kan dat erg goed. Ik wilde in het smalle gedeelte als eerste de afdaling in draaie. Dat lukte. En opeens hadden we toen een gat. En Søren heeft toen als een machine doorgedraaid. Het was echt geweldig wat hij deed.”

„Het hele team was sowieso sterk vandaag. Ik werd lang door meerdere jongens omringd, dat was goed. In ieder geval een stuk beter dan dinsdag, toen viel het wat tegen. We hadden Nikias Arndt met zijn 78 kilo nog mee over de Roselend en ook Simon Geschke en Laurens ten Dam zaten er toen nog.”

Tom Dumoulin wint het sprintje van Chris Froome om de tweede plaats. Ⓒ Getty Images

Dumoulin finishte uiteindelijk als tweede, op twintig seconden van ritwinnaar Geraint Thomas. De schaduwkopman van Sky pakte dankzij zijn zege ook het geel. Het tijdverschil in het klassement tussen Dumoulin en Thomas is nu 1 minuut en 44 seconden.

