FC Twente moet oefenduel met Cambuur afzeggen vanwege coronageval

13.00 uur: FC Twente heeft de oefenwedstrijd die het zaterdag zou spelen tegen SC Cambuur moeten afzeggen. Eén speler uit de selectie van trainer Ron Jans kreeg deze week gezondheidsklachten en testte daarop positief op het coronavirus. Aangezien Twente ook te maken heeft met heel wat blessures, heeft de club het duel met Cambuur in Leeuwarden afgezegd.

FC Twente wil niet zeggen om welke speler het gaat. Volgens een woordvoerder deed hij dinsdag mee in de met 2-0 gewonnen oefenwedstrijd in Haaksbergen tegen de amateurs van HSC ’21. De betreffende speler had voorafgaand aan dat duel een negatieve test afgelegd.

Donderdag laat FC Twente alle spelers uit de selectie opnieuw testen. SC Cambuur, dat afgelopen seizoen als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie promoveerde, gaat op zoek naar een vervangende tegenstander.

Golfer Cabrera twee jaar de gevangenis in vanwege mishandeling

09.28 uur: De Argentijnse golfer Ángel Cabrera, tweevoudig winnaar van een major, moet twee jaar de gevangenis in voor het mishandelen van zijn ex-vriendin. Cabrera (51) werd begin dit jaar opgepakt in Brazilië op verdenking van huiselijk geweld.

De Brazilianen leverden de golfer vorige maand uit aan Argentinië, waar hij werd berecht. De rechtbank in Córdoba legde Cabrera twee jaar gevangenisstraf op voor het mishandelen, bedreigen en lastigvallen van Cecilia Torres Mana, zijn partner tussen 2016 en 2018. Ook twee andere exen van Cabrera hebben aanklachten tegen hem ingediend. Zelf ontkent de golfer alle aantijgingen.

Cabrera won in 2007 de US Open, met één slag voorsprong op de Amerikanen Tiger Woods en Jim Furyk. Twee jaar later schreef de Argentijn ook de Masters op zijn naam, na een play-off met twee andere golfers. Cabrera won in 2014 zijn laatste toernooi, de Greenbrier Classic. Hij kwam in september vorig jaar voor het laatst in actie op de PGA Tour. De Argentijn sloeg in zijn carrière bijna 15 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar.

Tweede Stanley Cup op rij voor ijshockeyers Tampa Bay Lightning

07.37 uur: De ijshockeyers van Tampa Bay Lightning hebben hun titel in de NHL geprolongeerd. De ploeg uit Florida veroverde voor het tweede jaar op rij de Stanley Cup, door Montréal Canadiens in de finale met 4-1 te verslaan. Tampa Bay Lightning besliste de best-of-sevenserie voor eigen publiek, door het vijfde duel met 1-0 te winnen.

Ross Colton tikte die treffer in de tweede periode binnen in de Amalie Arena. De Russische keeper Andrei Vasilevski van Tampa Bay Lightning wist met 22 reddingen zijn doel schoon te houden en werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de play-offs.

Vorig jaar moesten de ijshockeyers uit Florida de Stanley Cup vieren voor lege tribunes. Vanwege de coronapandemie werd de finale tegen Dallas Stars (4-2) toen zonder publiek gespeeld op neutraal terrein, in de Canadese stad Edmonton. Nu zaten de tribunes vol. „Het was een grote motivatie voor ons om de Stanley Cup opnieuw te winnen”, zei aanvoerder Steven Stamkos, die de enorme bokaal in ontvangst mocht nemen. „Nu hebben we echt geschiedenis geschreven. Deze groep heeft iets bereikt wat weinigen voor mogelijk hadden gehouden.”

Pittsburgh Penguins was in 2017 de laatste club die de NHL-titel wist te prolongeren. Tampa Bay Lightning werd in 2004 voor het eerst kampioen en heeft nu drie keer de Stanley Cup gewonnen. Montréal Canadiens is recordhouder met 24 titels, maar de laatste dateert van 1993.