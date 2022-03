Premium Het beste van De Telegraaf

FC Utrecht hoopt Advocaat te verleiden tot terugkeer

Door Jeroen Kapteijns

Dick Advocaat (r.) is in beeld om Rick Kruys te ondersteunen. Kruys schuift voorlopig door naar de positie van hoofdtrainer bij FC Utrecht. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Na het ontslag van hoofdtrainer René Hake en het doorschuiven van zijn assistent Rick Kruys naar de hoofdtrainersrol om het seizoen af te maken, gaat FC Utrecht de technische staf van buitenaf aanvullen met een ervaren rot in het vak. Het ideaalplaatje van FC Utrecht is dat Dick Advocaat aanschuift in de staf om met zijn jarenlange expertise de jeugdige Kruys te ondersteunen, zoals hij dat ook in de beginperiode van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord heeft gedaan.