Messi maakt Ajax-back beter

De Zuid-Amerikaan strandde op het WK met La Albiceleste al in de achtste finale, maar desondanks kijkt hij terug op een leerzame ervaring in Rusland.

„Super. Het was echt een ongelooflijke ervaring om met jongens als Messi te trainen en te spelen. Het zijn fantastische dribbelaars, zie ze maar eens af te stoppen op het trainingsveld. Je wordt er echt een betere speler van. Voor Argentinië was het geen goed WK. Wij moeten minstens bij de laatste vier zitten en het liefst wereldkampioen worden. De druk is enorm. Maar voor mij persoonlijk was het een fantastisch avontuur."

De wedstrijd tegen IJsland vormde het mooiste WK-moment voor Tagliafico. „Zonder twijfel. Het was mijn eerste WK-duel ooit. Als je dan opkomt en het volkslied hoort, gaat er zoveel door je heen”, aldus de back op de site van Ajax.

„Je denkt aan je familie, aan je vrienden aan alles wat je de afgelopen jaren hebt gedaan om dit te bereiken. Kippenvel, absoluut. Ik had mijn zenuwen goed onder controle. In het begin speelde ik een beetje op save, maar daarna zocht ik steeds meer de aanval. Dat moest ook wel want we stonden gelijk.”

Dieptepunt was de vernedering door Kroatië in de tweede groepswedstrijd. Argentinië kreeg met 3-0 klop. „Dat was écht pijnlijk. Pijnlijker dan de uitschakeling door Frankrijk in de achtste finales. We speelden gewoon slecht tegen Kroatië, de sfeer na afloop was verschrikkelijk. De kans was groot dat we niet eens de groepsfase zouden overleven. Je zag gewoon de pijn bij jongens als Messi en Mascherano.”

Tagliafico werd tijdens zijn eerste half jaar bij Ajax vooral geroemd vanwege zijn verdedigende kwaliteiten. Dit seizoen wil hij zich echter ook op de helft van de tegenstander laten gelden.

„Persoonlijk zou ik misschien iets productiever willen worden, een goal of 4, een paar assists. Maar het belangrijkste is dat ik de beste wil zijn. Dat geldt voor mijzelf maar ook voor ons als team. Winnen: dat is het belangrijkste. Op 25 juli tegen Sturm Graz moeten we er staan. Ik heb weinig vakantie gehad, maar ik voel me uitstekend. Ik ben er klaar voor. Rusten kan later wel weer.”