Zivkovic blijft het goed doen in China

De oud-spits van onder meer FC Groningen, Ajax, Willem II en FC Utrecht kroonde zich zaterdagmiddag tot matchwinnaar in het bezoek van Changchun Yatai aan Nantong Zhiyun.

Het duel leek op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen, maar in de slotminuut besliste de 22-jarige aanvaller anders. Twee minuten eerder was de opponent van Zivkovic’ ploeg met tien man komen te staan door een rode kaart voor Liu Wei en niet veel later bezorgde de Nederlander zijn elftal dus de volle winst.

Door de overwinning consolideren Zivkovic en zijn ploeggenoten de vierde plaats in de League 1, het tweede niveau in China.