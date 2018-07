Ajax kent geen vrees voor rode cijfers

De Amsterdammers, die de laatste jaren flink wat geld verdienden met uitgaande transfers, gaven deze zomer al ruim dertig miljoen euro uit aan Dusan Tadic en Daley Blind. Ook voor Perr Schuurs, Zakaria Labyad en Hassane Bandé werden luttele miljoenen neergelegd.

En dus lijkt het lastig om zwarte cijfers te schrijven, zoals het doel was. „Dat wordt moeilijk, ja. Maar we gaan ervoor. En als we een keer rode cijfers schrijven, dan is dat zo. Het mag nooit structureel zijn. Maar als ik zie welk team er staat en welke waarde dat vertegenwoordigt, dan maak ik me daar geen zorgen over.”

Ajax heeft het geluk dat het nog geld tegoed heeft van Napoli, Everton en Tottenham Hotspur. „Het helpt dat we nog termijnbedragen van de transfers van Arek Milik, Davy Klaassen en Davinson Sanchez binnenkrijgen.”