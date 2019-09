Justin Kluivert is terug bij Oranje. Ⓒ Hollandse Hoogte

ZEIST - Justin Kluivert (20) is niet echt een ochtendmens. Maar maandagochtend schoot de aanvaller van AS Roma met het grootste gemak in zijn kleren. ,,Voor Oranje meld ik me met alle liefde om vijf uur in de ochtend op de luchthaven”, lachte de oud-speler van Ajax na aankomst in Nederland.