Dumoulin: ’Het gaat los op Alpe d'Huez’

„Op de slotklim naar Alpe d'Huez, dan gaat het los. Daarvoor verwacht ik niet zo heel veel”, vertelde de kopman van Sunweb voor de start van de rit in Bourg-Saint-Maurice. „Het gaat slopend zijn.”' Dumoulin staat derde in het algemeen klassement, achter de Sky-ploeggenoten Geraint Thomas en Chris Froome.

Beide Britten behoren tot de kanshebbers voor de eindzege, Dumoulin lijkt de voornaamste concurrent. „Dat kan een leuk gevecht worden”, denkt Tom Dumoulin. „Froome kan natuurlijk niet zo maar aanvallen, maar hij wil ook de Tour winnen. Het wordt spannend. Ik weet niet of ze doorrijden als er een weg is met een andere klassementsrenner. Thomas zal met mij niet doorrijden, Froome misschien wel. Ik denk dat Froome nog gewoon hun eerste man is, maar Thomas zal een kans om de Tour te winnen niet laten liggen. Die gaat niet wachten op Froome.”

Voor Dumoulin wordt het de tweede keer dat hij in de Tour Alpe d'Huez oprijdt, de 21 bochten waarop zich tienduizenden wielerfans waaronder veel Nederlanders hebben verzameld. „Het is heel speciaal. Ik kijk er naar uit. Ik heb het een keer eerder meegemaakt, in 2013. Dat was heel gaaf. Hopelijk kan ik er nu minder van genieten want dat betekent dat ik ergens volle bak vooraan rijdt.”