Greipel breekt snelheidsrecord Tour

André Greipel heeft woensdag zelfs de barrière van 100 kilometer per uur doorbroken. Haalde Dumoulin al een snelheid van 93,5 kilometer per uur, de Duitse spurtbom deed het bergafwaarts nog een spatje harder: 101,7 km/u.

Voor de renner van Lotto-Soudal was het ook hard nodig om met een rotvaart naar beneden te gaan, aangezien hij bepaald geen fan is van de bergen en het een dagelijkse strijd is om op tijd binnen te komen.

