Sport Kort: Almere verliest ook met Tobiasen

Voetbal: Almere City verliest ook onder Tobiasen

22.32 uur: Jong FC Utrecht heeft Almere City in de Keuken Kampioen Divisie de derde nederlaag op een rij bezorgd. Op Zoudenbalch, het trainingscomplex van FC Utrecht, werd het 3-1.

Bij Almere City zat Ole Tobiasen voor het eerst op de bank als hoofdtrainer. De voormalige speler van sc Heerenveen, Ajax en AZ mag het seizoen afmaken na het ontslag van Robert Molenaar, vorige week dinsdag.

Václav Cerný zette Jong FC Utrecht al na acht minuten op voorsprong en via Issah Abass en Odysseus Velanas liep de ploeg van René Hake uit. Huurling Nick Venema was in de blessuretijd namens Almere City nog trefzeker tegen de club waar hij eigendom van is.

Jong FC Utrecht staat nu negende met 26 punten, Almere City twee plekken lager met vier punten minder.

Voetbal: Brescia stuurt trainer na maand weg

20.13 uur: Het trainerschap van Fabio Grosso bij Brescia heeft nog geen maand geduurd. De oud-international kreeg maandag te horen dat hij wegens teleurstellende resultaten moet vertrekken.

Grosso werd op 5 november aangesteld als opvolger van Eugenio Corini. Opmerkelijk genoeg stelde de clubleiding van Brescia juist Corini maandag weer aan als opvolger van Grosso.

Brescia, waar Mario Balotelli speelt, verloor zaterdag met 3-0 van Atalanta en heeft na dertien wedstrijden pas zeven punten. De hekkensluiter ontvangt zondag SPAL, dat op de voorlaatste plaats staat.

Roy Eefting Ⓒ Hollandse Hoogte

Baanwielrennen: Eefting enige deelnemer wereldbeker Cambridge

17.22 uur: Roy Eefting is komend weekeinde de enige Nederlandse deelnemer aan de wereldbekerwedstrijd in Cambridge in Nieuw-Zeeland. Eefting reist door vanuit Hongkong, waar hij zondag in de wereldbeker goud won op scratch.

De Nederlandse sprintselectie komt dit seizoen niet meer in actie in de resterende wereldbekerwedstrijden. De duurselectie rijdt dit seizoen alleen nog de laatste wereldbeker in Milton in Canada.

Luka Doncic, met nummer 77. Ⓒ AFP

Basketbal: Lakers weten weer wat verliezen is

07.46 uur: De basketballers van LA Lakers weten weer hoe het voelt om te verliezen. In het duel met Dalles Mavericks gingen ze met 100-114 onderuit.

De Lakers wonnen de vorige tien duels in de NBA. Luka Doncic maakte 27 punten voor de Mavericks. Hij was ook nog goed voor 10 assists en negen rebounds. Doncic maakte 21 van zijn 27 punten in de tweede helft. Dallas Mavericks vierde de zevende zege in acht duels.

Anthony Davis tekende namens de Lakers voor 27 punten. Zijn ploeggenoot LeBron James bleef steken op 25 punten. De Lakers blijven de Western Conference aanvoeren.