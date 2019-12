Sport Kort: Lakers verliezen van Mavericks

07.46 uur: De basketballers van LA Lakers weten weer hoe het voelt om te verliezen. In het duel met Dalles Mavericks gingen ze met 100-114 onderuit.

De Lakers wonnen de vorige tien duels in de NBA. Luka Doncic maakte 27 punten voor de Mavericks. Hij was ook nog goed voor 10 assists en negen rebounds. Doncic maakte 21 van zijn 27 punten in de tweede helft. Dallas Mavericks vierde de zevende zege in acht duels.

Anthony Davis tekende namens de Lakers voor 27 punten. Zijn ploeggenoot LeBron James bleef steken op 25 punten. De Lakers blijven de Western Conference aanvoeren.