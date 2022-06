Premium Het beste van De Telegraaf

WK ZWEMMEN ’Student van de sport’ Jacco Verhaeren geniet van Frans én Nederlands zwemsucces

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Jacco Verhaeren Ⓒ ANP/HH

BOEDAPEST - Jacco Verhaeren zal voor altijd onlosmakelijk verbonden zijn met de grootste zwemsuccessen uit de Nederlandse geschiedenis. Hij is de man die Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo meermaals naar olympisch goud coachte. Onder hem zwommen ze wereldrecords en haalden ze het maximale uit zichzelf. Op de WK in Boedapest is de 53-jarige Eindhovenaar ook van de partij, maar dan in dienst van de Franse zwembond.