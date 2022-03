Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui terug in voorselectie Marokko

„Ik kan bevestigen dat Ziyech en Mazraoui zijn opgenomen in de voorselectie van Marokko”, aldus Lekjaa tegenover MFM Radio. Tussen Halilhodzic en de Ajax-rechtsback - die in oktober 2020 voor het laatst het shirt van de nationale ploeg droeg - is het conflict uitgepraat. „Ik heb met Vahid en Noussair gesproken en er is geen probleem meer tussen hen.”

Ziyech speelde sinds de zomer geen interland meer volgens de Bosnische bondscoach. Volgens de keuzeheer was de Chelsea-speler iemand die de balans uit de spelersgroep haalde. Ziyech kondigde vervolgens aan om niet meer uit te komen onder Halilhodzic. Het is nog maar de vraag dus of hij op deze uitnodiging in zal gaan.

Marokko kan de kwaliteiten van het duo goed gebruiken. Eind deze maand speelt het Noord-Afrikaanse land tegen DR Congo in de play-offs voor een WK-ticket.