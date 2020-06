FC Köln buigt op eigen veld voor RB Leipzig

Daardoor keerde Leipzig terug op de derde plaats, met twee punten meer dan Borussia Mönchengladbach en nummer 5 Bayer Leverkusen. De eerste vier plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League.

Jhon Córdoba opende in de zevende minuut de score namens de thuisclub met een flinke uithaal. Voor de Colombiaan was het zijn twaalfde competitietreffer. Nog geen kwartier later maakte Patrik Schick gelijk. De Tsjech kopte fraai raak (1-1). Kort daarna moest Córdoba geblesseerd naar de kant. Dankzij Christopher Nkunku kwam Leipzig nog voor de rust op voorsprong.

Na de pauze kwamen Timo Werner en Dani Olmo voor de gasten tot scoren. Werner bracht zijn competitietotaal dit seizoen op 25 goals. Alleen Robert Lewandowski (Bayern München) maakte er tot dusver meer: 29. Voor FC Köln trof Anthony Modeste nog doel.