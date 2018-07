Dumoulin en Kruijswijk grijpen naast ritzege op Alpe d’Huez

Na een machtige solo van Kruijswijk hield de Nederlander nog ruim vier minuten over op de voet van de Alpe d’Huez, waar hij solo aan kop aan begon. Maar het razende pelotonnetje met favorieten kon hij niet achter zich houden. In de slotfase sprintten Dumoulin, Thomas, Froome, Bardet en Landa om de dagzege. Die was voor Thomas.

Begin etappe

Al vroeg ontstond er een kopgroep van zo’n dertig man, met hier in vijf Nederlanders: Robert Gesink, Bauke Mollema, Marco Minnaard, Laurens ten Dam en Steven Kruijswijk.

De Sky-trein leek zich een beetje verrekend te hebben, want toen de kopgroep 2,5 minuut wist te pakken, reed Kruijswijk ineens virtueel in de gele trui. Ondertussen reden bolletjestruidrager Julian Alaphilippe en Gregor Mühlberger weg met z’n tweeën. De Fransman deed dat vooral om punten te halen voor de bergtrui. Nadat de punten waren opgeraapt, lieten de twee zich weer inzakken.

Ontketende Kruijswijk

Vervolgens ging Pierre Rolland ervandoor. De Fransman kreeg een kleine voorsprong van de rest van de kopgroep. Uiteindelijk kwamen er elf man aan kop, waaronder Kruijswijk, Alejandro Valverde en Warren Barguil.

Maar zelfs met deze groep, met toch sterke renners, ging het voor de uitmuntend in vorm zijnde Kruijswijk niet hard genoeg. Hij versnelde en ging solo verder. De Nederlander had op een gegeven moment zes minuten voorsprong op de Sky-trein van geletruidrager Geraint Thomas. De achtervolgende groep, met onder andere Valverde, werd binnen een vloek en een zucht op drie minuten gereden door een ontketende Kruijswijk.

Sensationele dubbelslag

Door het moordende tempo van Sky moest de ene na de andere sprinter opgeven. Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria en André Greipel stapten allen af.

Kruijswijk was niet te stoppen en op weg naar een sensationele dubbelslag in de Tour: een ritzege op de Alpe d’Huez en de gele trui in de Tour de France. Voor beide geldt dat dit voor het laatst in 1989 plaatsvond.

Hard rijden

Het peloton lukte het zo’n 26 kilometer voor de meet er nog een half minuutje af te snoepen, maar daarna ging het toch hard. Op de voet van de Alpe d’Huez had de renner uit Nuenen nog iets meer dan vier minuten over. In het klassement stond hij voor vandaag op 2,5 minuut van Thomas.

Op de iconische alp bleef het zeer spannend. Het peloton kwam op 3.30 minuut van Kruijswijk. Vincenzo Nibali besloot uit de groep favorieten te vertrekken. De Haai van Messina kwam echter niet al te ver. Later probeerde Romain Bardet het ook nog een paar keer. Die kwam wel weg uit de groep favorieten en ging hard op weg naar Kruijswijk. Nairo Quintana moest daarentegen lossen.

Kater

Wat het nog eens extra spannend maakte, is dat de tijdwaarneming af en toe niet klopte, waardoor het leek dat de verschillen niet klopten. In de slotfase gebeurde er nog van alles. Nibali viel, Froome ging weer in de aanval, 3,7 kilometer voor de meet. De Brit was niet te houden en reed Kruijswijk 3,5 kilometer voor de finish op een hoopje. Maar de achtervolgers, met Thomas, Dumoulin en Bardet, kwamen terug. Na een steekspel reden Dumoulin en Thomas weg, maar dat lukte niet tot aan de finish.

Nibali en Roglic probeerden nog bij de vier terug te komen, maar dat lukte hen niet meer. In de eindspurt versloeg Thomas alles en iedereen en liet Dumoulin en vooral Kruijswijk achter met een kater.