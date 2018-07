Kruijswijk: ’Het was het proberen waard’

De kopman van LottoNL-Jumbo reed bijna zeventig kilometer op kop. Kruijswijk pakte een voorsprong van ruim zes minuten maar werd vlak voor de finish achterhaald door een groepje met favorieten voor de eindzege.

„Het ging goed, ik heb het laatste stuk alleen gereden. Ik wist dat het moeilijk zou worden. Ik had minder over dan ik had gehoopt, aldus Kruijswijk in een eerste reactie tegenover de NOS.

Kruijswijk had geen spijt van de keuze die hij maakte. „Ik stond zesde in het klassement, dus het was wel een gewaagde actie. Als ik niet alleen was doorgegaan, had ik het zeker niet gehaald. Ik houd er wel van om op zo’n manier te koersen. Gewoon kijken waar het schip strandt in plaats van drie weken achtervolgen. Het was een mooie dag.”