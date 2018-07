Dumoulin komt net tekort: ’Ik heb het verkloot in de sprint’

Volgens de kopman van Sunweb lag het niet aan zijn snelheid. „Ik ging zo hard als ik kon, moest wel echt op mijn tanden bijten. Maar ik maakte een schakelfout. Ik denk dat Thomas ook sterker was. Maar als ik het slim had gespeeld had ik een kans gemaakt.”

Hij vervolgt voor de camera van de NOS. „Ik had het al verloren voor de sprint begon. Ik maakte een schakelfout. Of ik had kunnen winnen? Als telt niet.”