Thomas blijft voor Froome rijden

De Brit boekte zijn tweede ritzee op rij, maar wil nog steeds niet denken over de eindzege van de Tour.

Thomas heeft nu een voorsprong van 1.39 op Chris Froome, zijn kopman bij Sky. Tom Dumoulin staat derde en volgt op 1.50. Grote vraag is of Thomas nu ook voor de winst van de Ronde van Frankrijk mag gaan of in de laatste week Froome aan een vijfde eindzege moet helpen.

„Ik blijf gewoon rijden voor Froome”, zei hij aan de finish. „Chris is misschien wel de beste renner aller tijden. Niet ik, maar hij weet hoe je een grote ronde moet winnen. Ik had nooit verwacht dat ik voor de tweede keer op rij zou winnen. Bijna ging ik nog naar de grond toen Nibali viel. Ik reed nog over zijn achterwiel.”