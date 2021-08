Jahanbakhsh twijfelgeval voor Feyenoord tegen Willem II

Het is volgens coach Arne Slot na slechts een uitlooptraining moeilijk in te schatten hoe hij eraan toe is. Dat zal pas zaterdag beoordeeld worden. „Maar het zal een race tegen de klok worden”, zei de trainer, die aangaf dat van de andere spelers niemand met klachten uit de wedstrijd in de voorronde van de Conference League was gekomen.

Feyenoord staat er volgens de trainer best goed op. „Ik zie terug in de fysieke data dat de spelers in staat zijn veel meer te leveren dan ze in het begin van de voorbereiding konden. En dat gaat gepaard met dat we zuiverder aan de bal zijn. Maar hoe je er exact voorstaat aan het begin van de Eredivisie is altijd verschrikkelijk moeilijk om aan de voorkant van het seizoen te zeggen.”

Slot is daarom vooral benieuwd waar Feyenoord staat als er drie speelronden zijn geweest, met daartussenin nog de play-offs voor de Conference League. „Want we spelen twee van de drie duels ook nog lastige uitwedstrijden bij Willem II en FC Utrecht.”

Een doelstelling voor een plaats op de ranglijst kan de coach daarom nog niet geven. „Ik denk dat we pas na een aantal speelronden een redelijk beeld hebben. Daarnaast moeten we afwachten hoe we uit deze transferperiode komen en heeft de historie geleerd dat de onderlinge ontmoetingen tussen de topclubs cruciaal zijn over wie er kampioen gaat worden.”