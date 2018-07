VIDEO - ’Zidane’ loopt Kruijswijk bijna omver

Want op de iconische alp besloot een idioot in een voetbalshirt van Frankrijk, met achterop de naam van Zinedine Zidane, om zichzelf te filmen, al half sprintend naast de vechtende Kruijswijk.

Een idioot idee, waarbij het een wonder was dat de renner van LottoNL-Jumbo na het toucheren van de ’fan’, niet onderuit ging. Kruijswijk wist ternauwernood op zijn fiets te blijven. Of de selfie of Instastory van ’Zidane’ gelukt is, is niet bekend.