Boogerd blikt vooruit: kansen voor sprinters én aanvallers

Michael Boogerd stelt zijn dagelijkse vooruitblik voor Telesport dat een kopgroep vrijdag in de dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk een goede kans maakt.

Avonturiers en sprinters hebben een kans in de dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk. Na drie dagen klimmen in de Alpen fietsen de renners over een glooiend parcours van Bourg d'Oisans naar Valence. De laatste heuvel van betekenis ligt zo'n 37 kilometer voor de finish. Daarna leiden brede wegen naar de meet. De rit is in totaal 189 kilometer lang.

De aankomst lijkt op het lijf geschreven voor erkende sprinters als Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria, André Greipel, Mark Cavendish en Marcel Kittel. Zij hebben de Tour echter al verlaten. Peter Sagan, de drager van de groene trui, is nog wel in koers.

De omstandigheden maken het extra lastig vandaag - en natuurlijk spelen ook de afmattende dagen in de Alpen mee - waardoor het zomaar zo kan zijn dat het peloton een groepje laat lopen. „Het kan in de Isère bloedheet zijn. Op papier lijkt het bovendien redelijk vlak allemaal, maar het is constant op en af. Het kan altijd een massasprint worden, maar dan ligt het er aan welke ploegen er voorin zijn vertegenwoordigd en welke er willen rijden.”

De Brit Geraint Thomas start na twee ritzeges rond 13.45 uur in de gele trui. Hij verdedigt een voorsprong van 1.39 op Chris Froome. Tom Dumoulin volgt op 1.50. De kans is groot dat de klassementsrenners even rust nemen na drie zware dagen in de Alpen. De etappewinnaar wordt rond 17.30 uur aan de finish verwacht.

Michael Boogerd Ⓒ ANP

Volg vanaf 13.45 uur de dertiende rit in de Tour de France via onze liveticker, met daarnaast ook uitgebreid uitgeschreven commentaar, op de voet.