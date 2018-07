Vermeer: ‘Praten met Van Bronckhorst komt later wel’

Met de pest in zijn lijf trok Vermeer naar België, nadat hij te horen had gekregen dat Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst bleef vasthouden aan Brad Jones als eerste doelman. Bij Club Brugge kreeg de 32-jarige sluitpost wél speeltijd, maar een spierblessure in zijn rechterbovenbeen maakte in april een wrang einde aan zijn huurperiode.

“Toch heb ik tot mijn blessure een goede periode gehad daar”, vertelt Vermeer tijdens de Open Dag van Feyenoord. “Het was voor mij belangrijk om weer minuten te maken en het beviel me in België. Ik zit nu in de eindfase van mijn revalidatie en ben weer in keeperstraining. Het gaat de goede kant op.”

Terug bij Feyenoord luidt de vraag: wat is het perspectief van Vermeer, nu Jones nog altijd in Rotterdam is en ook Justin Bijlow op de deur klopt? “Ik vind niet dat ik teveel op de zaken vooruit moet lopen”, aldus Vermeer. “Laat ik eerst maar fit worden. Praten met Van Bronckhorst komt later wel.”