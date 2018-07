Einde Tour voor Nibali na ongelukkige val

De Haai van Messina bleef op een smal stuk van de Alpe d’Huez met zijn stuur ergens achter bleef haken. In eerste instantie werd gemeld dat een motorrijder hem had gevloerd. Na onderzoek in een ziekenhuis in Grenoble werd duidelijk dat Nibali niet verder kan.

,,Ik ben net terug in het hotel. Helaas is het resultaat van het medisch onderzoek niet goed voor me. De wervelbreuk is bevestigd. Ik ga morgen naar huis voor een periode van herstel. Bedankt voor alle steunbetuigingen'', schrijft Nibali op Twitter.

In het algemeen klassement nam Nibali na donderdag de vierde plaats in, met een achterstand van 2.37 op leider Geraint Thomas.

Vincenzo Nibali is tegen de grond gekwakt. Ⓒ Screenshot