Nibali moet vrezen voor Tour na botsing met motor

De Haai van Messina viel door toedoen van een motor. Na afloop klaagde de Tour-winnaar van 2014 over een pijnlijke rug. „Gezien de pijn die hij heeft vrezen we voor een breukje in één van zijn ruggenwervel”, vertelde Emilio Magni van Bahrain-Merida aan Cyclingnews.

Nibali bezet op dit moment de vierde plek in de Tour, maar het is dus nog maar de vraag of hij doorkan. De rug van de 33-jarige Italiaan wordt in een ziekenhuis in Grenoble verder onderzocht.

„Het was een harde klap. Het kostte me ook even moeite om op te staan. Op dit moment voel ik me niet al te goed. Ik hoop dat het niet al te serieus is, maar dat zien we in de komende uren wel”, liet de Italiaan weten.