Dumoulin snelste Nederlander ooit op Alpe d’Huez

Dumoulin deed er 41 minuten en 18 seconden over om de Nederlandse berg te beklimmen. Daarmee was hij sneller dan Wout Poels in 2015. De renner van Team Sky was destijds na 41 minuten en 54 seconden boven.

Overigens werd de legendarische berg in totaal 110 keer sneller beklommen dan dat Dumoulin deed. De in 2004 overleden Marco Pantani stoof 23 jaar geleden in 36 minuten en 50 seconden de berg op en heeft ook de tweede en derde snelste beklimming in handen.

