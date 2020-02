FC Twente drukt met stunt tegen AZ onrust de kop in

Vooraf was gevreesd voor een onrustige avond in de Grolsch Veste gezien de ontevredenheid bij de achterban. Maar de beste remedie om onrust de kop in te drukken is en blijft sportief succes. Dat werd perfect geïllustreerd in de Grolsch Veste. Net op het moment dat de supporters op Vak-P spandoeken ontrolden met een tekst die zich keerde tegen technisch directeur Ted van Leeuwen (gecombineerd met steunbetuigingen aan het adres van Wout Brama en Sander Boschker) opende FC Twente de score, waarna de dundoeken weer fluks werden opgerold. Het was de Georgiër Giorgi Aburjania die met een magnifiek ingeschoten vrije trap de Grolsch Veste liet juichen.

De voorsprong was terecht, want FC Twente kwam scherper voor de dag dan AZ, dat bij afwezigheid van de zieke Fredrik Midtsjø met Ramon Leeuwin centraal achterin en Jordy Clasie op het middenveld speelde. Al in de openingsfase was FC Twente dicht bij de openingsgoal geweest, maar Ajax-huurling Noa Lang trof de paal.

Wake-up call

De achterstand had een wake-up call moeten zijn voor AZ, maar de Alkmaarders bleven slapjes opereren. Aanvoerder Teun Koopmeiners liet zich na een ziekenhuisbal van Jordy Clasie de bal afsnoepen door Queensy Menig en de oud-Ajacied soleerde naar de 2-0, waarna de FC Twente-spelers de geplaagde trainer Garcia opzochten bij de dug-out om met hem de goal te vieren.

Het was opvallend dat AZ aanvallend zo weinig liet zien. De neo-internationals Myron Boadu en Calvin Stengs kwamen in het stuk niet voor. Het was FC Twente, dat kansen kreeg om de score verder op te voeren. Dit gebeurde niet, omdat onder anderen Lang het vizier niet op scherp had staan.

Drommel stijlvol

Pas na rust timmerde AZ, dat Stijn Wuytens geblesseerd zag uitvallen, aanvallend wat meer aan de weg. De grootste kans was voor Dani de Wit, die een kopbal stijlvol gekeerd zag worden door FC Twente-goalie Joël Drommel. De meeste kansen waren echter nog steeds voor FC Twente. De zeer actieve Lang had zomaar een hattrick kunnen maken. Eenmaal ging de bal tegen het net uit een vrije trap van Lang, maar werd de goal (terecht) afgekeurd vanwege buitenspel.

AZ liet door de nederlaag de kans liggen om qua punten weer langszij te komen bij koploper Ajax. De ploeg van Arne Slot, die midweeks door NAC Breda was uitgeschakeld in de TOTO KNVB-beker, zit in een dip. Maar liefst vier van de laatste zeven wedstrijden (tegen Sparta, Willem II, NAC Breda en FC Twente) werden verloren door AZ. Het frisse is ervan af bij AZ, dat nu andere dingen moet laten zien en op dat vlak teleurstelde in Enschede. Een zorgelijke constatering voor trainer Slot in de wetenschap dat er een zware periode aankomt met het dubbele programma door de Europese wedstrijden met LASK Linz.

Degradatiestress

Evenals AZ had ook FC Twente midweeks een grote teleurstelling geïncasseerd. De ploeg van trainer Gonzalo Garcia ging kansloos onderuit bij FC Emmen en hoewel dat pas de eerste nederlaag van dit kalenderjaar was, sloeg de degradatiestress direct weer toe in Enschede. Bij terugkeer uit Emmen werd de spelersbus bij het trainingscomplex in Hengelo opgewacht door boze supporters. Een delegatie van FC Twente, bestaande uit aanvoerder Xandro Schenk en de technische staf, ging met een aantal supporters in gesprek. Tegen de afspraken in werden daar opnamen van gemaakt en die lekten uit, waardoor aan het licht kwam dat hoofdtrainer Gonzalo Garcia en keeperstrainer in het gesprek clubman Wout Brama compleet afbrandden.

Dat veroorzaakte grote commotie en leidde tot een gesprek tussen Garcia, technisch directeur Ted van Leeuwen en Brama, waarna de routinier prompt terugkeerde in de wedstrijdselectie voor de eerste keer dit kalenderjaar. Speeltijd zat er nog niet in voor Brama, die vanaf de bank zag dat het met de vechtlust wel goed zat bij FC Twente, dat in de goede spelende Giovanni Troupée, Lindon Selahi en Lang grote gangmakers kende. Door de tweede zege van dit kalenderjaar is FC Twente weer over FC Emmen heen naar de twaalfde plaats gesprongen en de club uit Enschede heeft nu al drie punten meer dan in het degradatiejaar 2017/2018.

