Dumoulin: ’Een triest figuur’

De Britse kopman van Team Sky wordt tijdens de Tour de France vrijwel voortdurend uigefloten door mensen langs de weg. Donderdag ging een toeschouwer een flinke stap verder. Op de Alpe d’Huez kon de man zich niet inhouden. Froome ondervond geen hinder van het voorval.

„Dit is een triest figuur, echt een sneue gast”, zei Dumoulin bij Vive le vélo over de man die Froome aanviel. „Het is een aparte situatie natuurlijk. Dit was wel te verwachten en eigenlijk valt het mij nog mee. Het blijft voornamelijk bij boegeroep. Goed, ik hoop dat het minder wordt.”

De dader werd door de Franse politie ingerekend. Dumoulin is daar blij mee. „Tegen boegeroep kun je niks doen, maar tegen dit soort gekken wel. Volgens mij is hij opgepakt, mooi. Hard optreden en hopelijk gebeurt het dan niet meer.”