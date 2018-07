Liverpool breekt record met Braziliaanse goalie

De Braziliaan komt over van AS Roma. Volgens de BBC zou Liverpool 74 miljoen euro betalen voor de keeper van de nationale ploeg van Brazilië. Daarmee is hij de duurste doelman ter wereld. Alisson lost Gianluigi Buffon af, die in 2001 voor 53 miljoen euro van Parma naar Juventus ging.

De 25-jarige Alisson tekent een meerjarig contract in Engeland. „Het is een droom die uitkomt. Dit is een grote stap voor mij”, zegt hij op de website van zijn nieuwe werkgever.

Trainer Jürgen Klopp van Liverpool: ,,Hij is een van de beste keepers ter wereld. Hij zal zich net als iedereen moeten aanpassen aan de Premier League. We hebben hem aangetrokken om zijn kwaliteiten die in alle opzichten tot het hoogste niveau behoren."

Karius

Afgelopen voetbaljaargang was Loris Karius meestal de eerste doelman op Anfield. De Duitser ging twee keer opzichtig in de fout in de finale van de Champions League: 3-1 verlies tegen Real Madrid.

AS Roma heeft als vervanger van Alisson het oog onder meer laten vallen op PSV-doelman Jeroen Zoet.