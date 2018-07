„Ajax doet goede zaken, maar bij ons zijn er veel jongens gebleven. Ik vind niet dat er per se iemand bij moet komen om met hen te kunnen concurreren”, aldus Berghuis, die weet dat Feyenoord de terugkeer van Jordy Clasie aan het onderzoeken is. „Goede voetballers zijn altijd welkom. En als je iemand als Clasie kunt halen, waarom niet?”

Ayoub sluit zich bij de woorden van zijn teamgenoot aan. „Wat Ajax doet, boeit me eigenlijk niet zoveel. Ik weet niet of het bestuur daar naar kijkt, maar wij als spelers niet. Je kunt wel de selecties naast elkaar gaan leggen, maar dat zegt allemaal niets.”

En mochten beide rivalen verwikkeld raken in een felle titelstrijd, dan heeft Feyenoord met Ayoub een ’geheime’ informatiebron in huis. „Ik ken Erik ten Hag ja, haha”, glimlacht de oud-FC Utrecht-speler. „In de voorbereiding hamert hij heel erg op de fitheid. Tactisch zal hij het bij Ajax anders aanpakken dan bij FC Utrecht. Daar speelde hij vaak 4-4-2, bij Ajax zal hij dat niet doen. Als ik tijdens het seizoen duels van Ajax bekijk, zal ik weten waar hij mee bezig is. Ik gun hem alles, behalve tegen ons.”