’Wielrenner’ Verstappen lost trainer in de bergen

„Kruijswijk rijdt virtueel in het geel, dat is mooi”, zei de Limburgse coureur, om even later te moeten constateren dat de Nederlander zijn leidende positie niet kon vasthouden. Verstappen zelf zat afgelopen week ook nog op de fiets voor een intensieve ’Tour de Monaco’.

„Ik vind het altijd wel fijn om te fietsen. Vooral als het warm is. Lekker zweten en afzien. Bij Monaco in de buurt kan je goed klimmen. En het is extra leuk omdat mijn trainer (Jake Aliker, red.) meegaat. Die heeft natuurlijk nul kans. Dan kan ik hem eraf fietsen en bovenop de berg wachten om te zien waar hij blijft.”

Bekijk ook: Verstappen blij voor Duitsers