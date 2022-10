Premium Het beste van De Telegraaf

Aan e-sigaret lurkende Antwerp-speler Nainggolan onder vuur: ’Zien roken doet roken’

Door Gilles Liesenborghs

De beelden van een vapende Radja Nainggolan gingen in België over de tongen. Ⓒ Twitter Sporza

LUIK - Een uur voor de belangrijke wedstrijd tegen Standard werd Radja Nainggolan gespot door een camera terwijl hij (min of meer) heimelijk een trekje van zijn e-sigaret nam. Antwerp, de club waar Nainggolan voor uitkomt, leek maar weinig problemen te zien in de zoveelste frats van de ex-international van onze zuiderburen. Ze beschouwden het in eerste instantie als een poging om te stoppen met roken. Maar bij de Belgische organisatie Kom op tegen Kanker denkt men daar heel anders over. De club inmiddels ook, want de middenvelder is voor onbepaalde tijd uit de selectie gezet.