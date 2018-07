Tom Dumoulin in de tang

Tom Dumoulin baalde enorm. Uit iedere spiertrekking was zijn teleurstelling af te lezen. De Limburger had dé unieke kans op de ritzege op de Nederlandse Alp laten liggen. Door een schakelfout die hij van de 1000 maal 999 keer nooit zou maken en die hij zich nu héél lang zal blijven verwijten.

Bij het indraaien naar de vervelend lopende laatste bocht richting de Avenue du Rif Nel liet hij zich even verrassen door Mikel Landa. Daardoor kreeg Dumoulin zijn ketting niet direct op de grote plaat. Hij verloor daarmee zijn kostbare positie in de kopgroep, terwijl hij wist dat er maar één plek was die uitzicht gaf op de ritzege: het wiel van geletruidrager Geraint Thomas. „Als je weet dat de ander iets sterker is, dan kun je alleen winnen door slimmer te zijn”, wreef hij het zichzelf nog eens goed in.

Natuurlijk huist in iedere kampioen een winnaar. Wanneer je de reële kans ruikt op de zege, kun je nooit tevreden zijn met het verlies. Heb je die instelling niet, dan kun je nooit naar de wereldtop doorgroeien. Daarom zijn grote kampioenen vaak lastig voor zichzelf. Kunnen ze vaak geen vrede met hun eigen prestaties hebben. Liefst 29 jaar nadat Gert-Jan Theunisse de laatste Nederlandse zege op l’Alpe d’Huez boekte, had Dumoulin het skidorp op 1850 meter hoogte weer oranje kunnen kleuren.

„Weet je, in een klassement kan een tweede plek je voldoening geven. Zoals ik trots was op mijn tweede plaats in de afgelopen Giro d’Italia. Maar in de strijd voor de ritzeges tellen geen ereplaatsen. Natuurlijk is het een opsteker dat ik in de twee zware bergritten twee keer als tweede achter Thomas eindig. Maar je wilt toch meer. Thomas is momenteel duidelijk wat sterker. Ja, ook sterker dan zijn kopman Chris Froome.”

Dat Dumoulin zich na Thomas de beste klimmer van de Alpen mag noemen, mag een grote verrassing worden genoemd. Zeker als je zag hoeveel overschot hij nog in de laatste kilometers van l’Alpe d’Huez had. Een berg als La Rosière, die hij woensdag beklom, is met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7% voor hem als zwaargewicht onder de klimmers ideaal. L’Alpe d’Huez kent daarentegen een gemiddelde stijging van liefst 8,6% met daarin diverse steile stroken waar vooral de ’springveren’ goed uit de voeten kunnen. Juist op zo’n moeilijke col na zo’n extreem zware rit heeft de Giro-winnaar van 2017 nog nooit zo overtuigend gereden. Zelfs in de Giro d’Italia niet. Terwijl in de Tour de France de concurrentie sterker is en het niveau nog hoger ligt.

Hoe Dumoulin zich in deze Tour verder aan het ontwikkelen is als een ronderenner, mag dan ook spectaculair worden genoemd. Hij straalt de rust van een leider uit, komt naar de buitenwereld heel relaxed over en heeft een heel strakke focus. Binnen zijn Sunweb-ploeg werd al de grap gemaakt dat hij in deze ronde zelfs in de hotels overal de binnenbocht neemt om energie te sparen. „Dit is echt ver boven verwachting”, concludeert teammanager Iwan Spekenbrink eerlijk. Al heeft hij die constatering de afgelopen drie jaar wel vaker bij Dumoulin moeten maken.

Hoewel Dumoulin het volste vertrouwen in zijn voorbereiding heeft, blijft zijn grootste vraagteken hoe de dubbel Giro-Tour uitpakt. Hoelang kan hij op dit hoge niveau blijven presteren? In de koninginnenrit over de Madeleine, Croix-de-Fer en l’Alpe d’Huez klaagde Dumoulin lang dat hij zich niet echt goed voelde. Eigenlijk kwam hij er pas op de slotklim doorheen, zoals hij wel vaker extra krachten weet te vinden wanneer hij de finish ruikt. Toch toont dit juist frisheid aan.

Zijn contra’s op uitvallen van Chris Froome, Romain Bardet en Thomas waren groots. En ook hoe hij zich in de laatste kilometers op kop nestelde van het elitegroepje was ronduit indrukwekkend. „In de laatste twee kilometers wist ik dat ik kansloos was wanneer Thomas en Froome me beurtelings gingen aanvallen. De sprint was mijn enige kans op een ritsucces. Daarom heb ik het tempo zelf zo hoog opgevoerd dat niemand meer aan ontsnappen dacht. Dat de anderen in mijn wiel profiteerden was het risico dat ik moest nemen. Froome en Thomas hebben het voordeel dat ze met z’n tweeën zijn en spelen dat vooralsnog perfect uit. Zo zou ik het ook spelen als ik hen was”, concludeerde Dumoulin.

De realiteit is dat de kopman van Sunweb in de tang zit bij het Sky-tweetal Froome en Thomas. Hoewel Thomas zich de sterkste toont en het geel redelijk vast om zijn schouders heeft (1.39 op Froome en 1.50 op Dumoulin) blijft de Welshman verkondigen dat de Britse Keniaan de leider binnen Team Sky blijft. Daardoor kreeg je op l’Alpe een voor de wielersport unieke situatie waarin Froome het geel aanviel, wat normaal eigenlijk not done is. „Daardoor komt Tom in de moeilijke situatie dat hij eigenlijk op kop moet rijden voor de gele trui. Maar wat moet hij anders? Dat is nu eenmaal de kracht van Sky”, aldus Spekenbrink.

Vanaf de derde plek in het klassement gaat Dumoulin nu zelfverzekerd richting het Centraal Massief, terwijl er vanaf dinsdag weer drie zware Pyreneeën-ritten op het programma staan. „Voor ons blijft er maar een vraag open staan”, vervolgt Spekenbrink. „Hoe goed kan Tom zo’n derde week nog aan nu hij voor het eerst twee grote rondes achter elkaar rijdt?”

Met zijn tot dusver getoonde vorm en de wetenschap dat Dumoulin zijn team wel vaker heeft verbaasd, mogen we best veel vertrouwen in zijn slotweek hebben.