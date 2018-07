Lastige Ajax-puzzel na krankzinnige voorbereiding

„Dit was tegen een goede tegenstander de weerstand die we tactisch én qua intensiteit en fysiek nodig hadden”, zei de trainer van Ajax. „Donny van de Beek is weer helemaal terug, Frenkie de Jong en Daley Blind hebben 45 minuten gespeeld en het spel aan de bal en de rust van achteruit waren goed.”

Dat Ten Hag lichtelijk geïrriteerd reageerde toen de slordigheid, het gebrek aan creativiteit en het rondspelen om het rondspelen ter sprake kwamen, valt wel te begrijpen. Woensdag wacht in de Johan Cruijff ArenA de belangrijke wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz en Ajax werd nu eenmaal met een ’krankzinnige’ voorbereiding geconfronteerd.

De coach moet een lastige puzzel leggen. Met spelers die er vanaf het eerste moment bij waren, Ajacieden die terugkwamen van een blessure (Van de Beek, Sinkgraven en Frenkie en Siem de Jong), spelers die later instroomden door het WK (Tagliafico, Schöne en Dolberg), plus de nog niet of net beschikbare ervaren miljoenenaanwinsten Tadic en Blind.

Voeg dat bij de kleine pijntjes van onder anderen Wöber en Ziyech en de schorsing van Labyad en het is duidelijk dat Ten Hag niet is te benijden. Vooral omdat hij bij een deel van de aanhang vorig jaar het mikpunt van kritiek was en de verwachtingen dit jaar nóg hoger zijn.

„Ik wist van tevoren dat ik richting Sturm Graz nog een koffer vol met vraagtekens zou hebben. Maar het belangrijkste is dat we nu mensen richting die negentig minuten hebben kunnen brengen. We zullen niet de absolute topvorm hebben, maar dat heeft geen enkele ploeg op dit moment.”

En: „Laten we vooral niet vergeten dat deze wedstrijd midden in het trainingskamp viel. Er is keihard getraind en dat hadden we in de opbouw ook nodig. Nu zullen we gas terugnemen. Ik weet zeker dat de spelers woensdag veel frisser zullen zijn. Er zijn nog wel drie, vier of vijf posities waarover ik twijfel richting het duel met Sturm Graz.”

Later op de dag verloor de ’tweede garnituur’ van Ajax met 2-0 van Walsall FC, dat in League One (derde Engelse niveau) speelt.

Wolverhampton Wanderers (Eng) - Ajax 1-1 (0-1). 45. Van de Beek 0-1, 74. Neves 1-1.

Ajax: Onana; Kristensen, De Ligt, Frenkie de Jong (46. Blind), Tagliafico; Van de Beek (78. De Wit), Eiting, Mazraoui (87. Jensen); Lang, Huntelaar (84. Sierhuis), Neres.

Walsall FC (Eng) - Ajax 2-0 (1-0). 27. Cook 1-0, 70. Cook 2-0.

Ajax: Lamprou; Orejuela, Schuurs, Botman (61. Jensen), Bakker; Gravenberch, Siem de Jong (46. De Wit), Ekkelenkamp; Johnsen, Dolberg, Labyad (61. Sierhuis).