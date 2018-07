Dolle vreugde na akelig schrikmoment

Het EK leek voorbij voor de 33-jarige routinier en haar partner Madelein Meppelink. Maar een wonderbaarlijke wederopstanding bracht het Nederlandse duo toch nog in de kwartfinale.

Keizer maakte een ongelukkige beweging bij een 17-13 voorsprong in de eerste set tegen de Zwitserse zussen Zoé en Anouk Vergé-Dépré. Ze bleef met een van pijn vertrokken gezicht in het zand liggen en iedereen in het stadion vreesde voor een akelige deceptie. Maar de medische time-out van vijf minuten duurde net lang genoeg om de blonde beachvolleybalster op te lappen. Haar enkel werd ingetapet, ze slikte een pilletje en speelde de wedstrijd uit als een sluwe vos.

Terwijl de Zwitserse vrouwen grossieren in fouten, scoorde Keizer met slimme geplaatste aanvallen en zorgde Meppelink voor power en blokkeerkracht. Via 21-16 en 21-14 sloegen ze zich op de Rotterdamse kade naar de kwartfinale.

Het duo Keizer/Meppelink zal Nederland vandaag als enige vrouwenteam vertegenwoordigen in de kwartfinales (19.45 in Rotterdam). De andere drie ploegen werden uitgeschakeld waarbij vooral de nederlaag van Marleen van Iersel en Joy Stubbe hard aankwam. Zij werden al in de achtste finale geconfronteerd met het Duitse topteam Laboureur/Sude dat verrassend genoeg tweede was geworden in een andere poule. Van Iersel en Stubbe waren in Apeldoorn twee keer dicht bij setwinst, maar moesten uiteindelijk in het zand bijten: 22-20, 27-25.

Bij de mannen werd gisteren de poulefase afgesloten en begint vandaag de afvalrace richting de finale. Drie van de vier Nederlandse mannenteams zijn door, inclusief de titelkandidaten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen die vanavond om 19.45 in Den Haag in actie komen voor hun achtste finale.

