Teruglezen - Hui Wang versus ADO Den Haag

Tijdens de zitting bleek dat Kyocera per februari 2017 stopt als sponsor van ADO Den Haag. Het bedrijf is naamgever van het stadion. De Haagse club liet weten dat het sowieso lastig was om tijdens deze roerige tijden sponsors te vinden. Ook het aanblijven van grote sponsor Basic-Fit hangt aan een zijden draadje door alle rumoer.

Ook moet ADO een boete van 10.000 duizend euro betalen aan de KNVB en wordt de club teruggezet naar categorie 1.

Wang had vandaag direct een aanval kunnen doen op de samenstelling van de ondernemingskamer, maar deed dat niet. De advocaat die ADO Den Haag vertegenwoordigt, Paul Olden van NautaDutilh, vertegenwoordigt namelijk ook de belangen van het bedrijf Sofware Improvement Group. Bij dat bedrijf zit Steven ten Have (ex-president-commissaris van Ajax) in de rvc en dat is toevallig óók één van de raadsheren in de ondernemingskamer.

,,Het klopt dat ik als advocaat de belangen van dat bedrijf vertegenwoordig, maar ik moet zeggen dat ik hem (Ten Have, red.) nog nooit heb ontmoet’’, aldus Olden. Daarmee ligt wel belangenverstrengeling op de loer. Wang had direct een verzoek neer kunnen leggen in de ondernemingskamer om raadsheer Ten Have ‘te wraken’.

Zo had Wang mogelijk alsnog zijn eerder gevraagde – maar afgewezen – verzoek tot uitstel van de zaak kunnen bewerkstelligen.

ADO heeft bij de ondernemingskamer verzocht om onmiddellijke voorlopige voorzieningen te treffen. Daarmee wil het Chinese inmenging in de leiding van de club buiten de deur houden door het beleid in twijfel te trekken. Zo begint de zaak in ieder geval niet soepel.